Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Бедный я": Трамп остался один на Рождество

Комментариев: 0
Американский лидер Дональд Трамп пожаловался, что в канун Рождества остался один в Белом доме.
Кадр из фильма Один дома
Кадр из фильма Один дома
скриншот із відео

Президент США Дональд Трамп в канун католического Рождества с заявил об одиночестве и раскритиковал демократов из-за их нежелания выделять финансирование проекту стены на границы с Мексикой.
 
"Я совсем одинокий (бедняжка) в Белом доме, жду, когда вернутся демократы и пойдут на сделку по крайне необходимой безопасности на границе", – написал американский лидер в понедельник, 24 декабря, в Twitter.
 
"В каком-то смысле демократы не хотят заключать сделку, и это будет стоить нашей стране гораздо больше денег, чем стена на границе, которую мы обсуждаем. Безумие!" – добавил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе в США приостановила работу примерно четверть госучреждений из-за того, что демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать законопроект о бюджете. Камнем преткновения стала сумма, которую планируется выделить на строительство стены с Мексикой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Рождество, Белый Дом, одиночество, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь