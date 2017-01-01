"Бедный я": Трамп остался один на Рождество

Американский лидер Дональд Трамп пожаловался, что в канун Рождества остался один в Белом доме.



Президент США Дональд Трамп в канун католического Рождества с заявил об одиночестве и раскритиковал демократов из-за их нежелания выделять финансирование проекту стены на границы с Мексикой.



"Я совсем одинокий (бедняжка) в Белом доме, жду, когда вернутся демократы и пойдут на сделку по крайне необходимой безопасности на границе", – написал американский лидер в понедельник, 24 декабря, в Twitter.







I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г. "В каком-то смысле демократы не хотят заключать сделку, и это будет стоить нашей стране гораздо больше денег, чем стена на границе, которую мы обсуждаем. Безумие!" – добавил Трамп.

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