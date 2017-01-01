Суд обязал КНДР выплатить 500 млн долларов за смерть американского студента

Суд в США обязал Северную Корею выплатить 501 млн долларов семье американского студента Отто Вомбиера, арестованного в КНДР, а позже скончавшегося.



Американский суд предписал правительству Северной Кореи выплатить компенсацию в размере 501 млн долларов семье американского студента Отто Вомбиера, умершего вскоре после заключения в КНДР Решение приняла в понедельник, 24 декабря, судья федерального суда столичного округа Колумбия Берил Хауэлл, передает

Американский суд предписал правительству Северной Кореи выплатить компенсацию в размере 501 млн долларов семье американского студента Отто Вомбиера, умершего вскоре после заключения в КНДР Решение приняла в понедельник, 24 декабря, судья федерального суда столичного округа Колумбия Берил Хауэлл, передает Associated Press

Вомбиера во время туристической поездки в КНДР без разрешения снял со стены северокорейский пропагандистский плакат, планируя забрать его с собой в качестве сувенира. За это в марте 2016 года он был приговорен к 15 годам трудовых лагерей.



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