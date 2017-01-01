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Суд обязал КНДР выплатить 500 млн долларов за смерть американского студента

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Суд в США обязал Северную Корею выплатить 501 млн долларов семье американского студента Отто Вомбиера, арестованного в КНДР, а позже скончавшегося.
Американский студент Отто Вомбиер умер после возвращения из КНДР
Американский студент Отто Вомбиер умер после возвращения из КНДР

Американский суд предписал правительству Северной Кореи выплатить компенсацию в размере 501 млн долларов семье американского студента Отто Вомбиера, умершего вскоре после заключения в КНДР Решение приняла в понедельник, 24 декабря, судья федерального суда столичного округа Колумбия Берил Хауэлл, передает Associated Press.
 
Вомбиера во время туристической поездки в КНДР без разрешения снял со стены северокорейский пропагандистский плакат, планируя забрать его с собой в качестве сувенира. За это в марте 2016 года он был приговорен к 15 годам трудовых лагерей.
 
Сразу после приговора студент впал в кому, в которой провел более года. 13 июня 2017 года он был освобожден властями КНДР и переправлен самолетом в США, где умер в больнице 20 июня.

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Теги: США, суд, смерть, студент, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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