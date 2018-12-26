Британец приобрел на аукционе сейф, в котором нашел $7 млн

Сам мужчина потратил на покупку около 500 долларов. Он вернул деньги первоначальным владельцам за щедрое вознаграждение.

Гражданин Великобритании случайно приобрел на телевизионном аукционе склад с сейфом, в котором оказалось 5,8 миллиона фунтов (около 7,3 миллиона долларов). Об этом сообщила газета The Independent.

По информации издания, сама покупка обошлась ему всего в 390 фунтов (494 доллара).

Мужчине не сразу удалось открыть сейф. Для этого он вызвал слесаря. Первый человек, который вызвался помочь взломать сейф, с задачей не справился. Лишь вторая попытка оказалась удачной.

Отмечается, что адвокат, представляющий первоначальных владельцев складского помещения, связался с покупателем и предложил ему 465 тысяч фунтов (около 600 тысяч долларов). Данное предложение мужчина отклонил и добился вознаграждения в размере 930 тысяч фунтов (около 1,2 миллиона долларов).

Газета указала, что в итоге он вернул сейф и оставшуюся часть наличных денег.

Ранее сообщалось, что частный коллекционер из Великобритании продал на аукционе фарфоровый заварочный чайник за 800 тысяч долларов, который приобрел за 20 долларов.

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