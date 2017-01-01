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В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8

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Землетрясение обрушилось на Сицилию вокруг проснувшегося недавно самого активного вулкана в Европе Этны.
В Италии произошло землетрясение
В Италии произошло землетрясение
Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на итальянском острове Сицилия. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 180 км к востоку от города Палермо.

К настоящему моменту информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

 

 

Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.

Как сообщалось, 22 декабря на Индонезию обрушилось мощное цунами. Предполагается, что его спровоцировал подводный оползень, причиной которого стала активность вулкана Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны. По последним данным,погибли 429 человек.

 

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Теги: Италия, Извержения вулканов, Землетрясения, вулкан, Сицилия, Этна, землетрясение, Землетрясение в Италии
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Источник: korrespondent.net

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