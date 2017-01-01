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В масштабных ДТП в Турции украинцы не пострадали - МИД

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Граждан Украины, по предварительной информации, нет среди пострадавших в двух ДТП с автобусами в Турции.
В Турции произошли две аварии с автобусами
В Турции произошли две аварии с автобусами
AA Photo

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате двух аварий автобусов в Турции. Об этом со ссылкой на данные заместителя директора Департамента консульской службы МИД Василия Кирилича сообщает в среду, 26 декабря, УНН.

"По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших в результате ДТП в Турецкой Республике", - заявил представитель МИД.

Напомним, по меньшей мере три человека погибли и 55 получили ранения 26 декабря в двух авариях с автобусами в центральной части Турции и столице страны Анкаре.

Также сообщалось, что судья Львовского апелляционного суда сбил пешехода, в результате чего 69-летний мужчина скончался в больнице.

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Теги: ДТП, МИД Украины, Турция, авария, украинцы, МИД, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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