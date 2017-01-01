В центре Афин произошел взрыв возле церкви

Взрыв произошел рано утром у церкви святого Дионисия, в результате чего пострадал полицейский.

В центре Афин у церкви святого Дионисия произошел взрыв, в результате чего ранен сотрудник полиции, сообщает Reuters в четверг, 27 декабря.

"В результате детонации взрывного устройства возле церкви в центре Афин ранен сотрудник полиции", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел возле церкви святого Дионисия в районе Колонаки около 5:00 утра по местному времени.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу.

Правоохранители оцепили район, где произошел взрыв.

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