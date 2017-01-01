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В центре Афин произошел взрыв возле церкви

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Взрыв произошел рано утром у церкви святого Дионисия, в результате чего пострадал полицейский.
В центре Афин у церкви святого Дионисия произошел взрыв, в результате чего ранен сотрудник полиции, сообщает Reuters в четверг, 27 декабря.
 
 
"В результате детонации взрывного устройства возле церкви в центре Афин ранен сотрудник полиции", - говорится в сообщении.
 
Взрыв произошел возле церкви святого Дионисия в районе Колонаки около 5:00 утра по местному времени.
 
Пострадавшего полицейского доставили в больницу.
 
Правоохранители оцепили район, где произошел взрыв.
 
 
Отметим, десять дней назад произошел взрыв возле здания частного греческого телеканала Skai в окрестностях Афин.
 
 

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Теги: церковь, Греция, полиция, взрыв, Афины
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Источник: korrespondent.net

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