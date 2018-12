Проехался по базам. Зачем Трамп съездил к солдатам

В США у Дональда Трампа проблемы – бюджет не принят, правительство не работает, простому мальчику он сказал, что Санта Клауса не существует. Подальше от всех этих проблем Трамп уехал в Ирак. Причем, никого об этом не предупредив. А оттуда перед возвращением домой заглянул еще и в Германию.

Зачем американский президент отправился в неожиданное турне.

Визит в Ирак

Трамп прилетел с неожиданным визитом в Ирак, чтобы навестить американских военных и поздравить их с Рождеством.

Нынешний визит стал первой поездкой президента Трампа в зону конфликта.

По данным Пентагона, сейчас в Ираке дислоцировано около 5200 американских военных.

Несмотря на то, что активные боевые действия в Ираке сейчас не ведутся, американские военнослужащие обучают личный состав иракских вооруженных сил и ведут борьбу с боевиками Исламского государства.

По завершении визита, продолжавшегося несколько часов, президент Трамп покинул Ирак, не встретившись с руководством этой страны.

В правительстве Ирака объяснили, что встреча Дональда Трампа и премьер-министра Ирака - Адиля Абдул-Махди - не состоялась из-за разногласий по поводу формата переговоров.

“Разногласия по поводу формата встречи привели к тому, что вместо встречи состоялся телефонный разговор”, - говорится в сообщении иракского правительства.

Вместе с тем, источники в парламенте Ирака рассказали корреспонденту Reuters, что лидеры двух государств не смогли договориться по поводу места предполагаемой встречи. Трамп настаивал на том, чтобы премьер-министр страны приехал на американскую военную базу. Глава иракского правительства отклонил это предложение.

Сабах Аль-Саади, лидер парламентской фракции Исла, созвал экстренную сессию парламента для того, чтобы обсудить “грубое нарушение суверенитета Ирака и остановить агрессивные действия Трампа, который должен знать рамки (своих полномочий)”.

Трамп провел в Ираке в общей сложности менее трех часов.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1