Умерла одна из создательниц телескопа Хаббл
В США умерла астроном Нэнси Грейс Роман, которая участвовала в создании телескопа Хаббл. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило агентство Associated Press.
На сайте NASA указано, что в 1949 году Роман получила докторскую степень по астрономии в Чикагском университете, а в 1959 году пришла работать в агентство. в 1959-м. Здесь она, помимо других проектов, занималась созданием Хаббла, который запустили в космос в 1990 году.
Ученая покинула NASA в 1979 году, после чего работала по контракту на Центр космических полетов Годдарда при космическом агентстве.
В конце своей карьеры она работала в Центре космических полетов Годдарда, а в 1979 году покинула агентство.
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