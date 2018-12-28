На США обрушился снежный шторм, есть погибшие
На юго-востоке США 30 миллионов человек находятся под угрозой наводнений в результате шторма.
В США из-за сильного снежного шторма погибли по меньшей мере два человека. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает USA Today.
Отмечается, что один из погибших попал в ДТП из-за сложной обстановки на дорогах.
Из-за непогоды в США отменены по меньшей мере 865 авиарейсов, еще 7 тысяч рейсов задержаны.
Метеорологи обнародовали предупреждение об опасности бури и метелей для штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.
Губернатор Канзаса Джефф Кольер объявил в штате чрезвычайное положение.
Напомним, в ноябре в результате снежного шторма на востоке США погибли восемь человек.
Снежный шторм в США: без света 380 тысяч домов
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент