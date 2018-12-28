На США обрушился снежный шторм, есть погибшие

На юго-востоке США 30 миллионов человек находятся под угрозой наводнений в результате шторма.

В США из-за сильного снежного шторма погибли по меньшей мере два человека. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает USA Today.

Отмечается, что один из погибших попал в ДТП из-за сложной обстановки на дорогах.

Из-за непогоды в США отменены по меньшей мере 865 авиарейсов, еще 7 тысяч рейсов задержаны.

Метеорологи обнародовали предупреждение об опасности бури и метелей для штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.

Губернатор Канзаса Джефф Кольер объявил в штате чрезвычайное положение.

Напомним, в ноябре в результате снежного шторма на востоке США погибли восемь человек.

Снежный шторм в США: без света 380 тысяч домов

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