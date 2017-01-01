Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лавина обрушилась на поселок: двое погибших

Комментариев: 0
Под снегом оказались десять человек. Семерых из них нашли живыми, одного - погибшим.

На поселок Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края РФ утром в субботу, 29 декабря, сошла лавина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС, после схода лавины под снегом оказались 10 человек, семерых из них нашли живыми, одного - погибшим.

Пострадавшие при сходе лавины доставлены в участковую больницу.

"Их привезли, врачи ведут осмотр", - сообщили в больнице. 

Ранее в Альпах спасли двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут пробыл под снегом сошедшей горной лавины.

Также сообщалось, что в Гималаях лавина накрыла лагерь с альпинистами, погибли 9 человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, видео, лавина, погибшие, поселок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь