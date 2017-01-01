Китай поддерживает переговоры США и Северной Кореи

Председатель КНР и американский лидер провели в субботу, 29 декабря, телефонные переговоры.

Китай поддерживает дальнейшие переговоры США и Северной Кореи, и надеется, что они смогут дать положительные результаты. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на китайские СМИ.

Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин выразил такое мнение в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Сам Трамп в субботу сообщил в Twitter, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

Напомним, в начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне.

Позже стало известно, что США перенесут дополнительное повышение пошлин на китайский импорт.

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