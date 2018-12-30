Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Британия планирует создать две военные базы после Brexit

Комментариев: 1
Великобритания работает над планами строительства двух новых военных баз на Карибах и в Юго-Восточной Азии.
Британские войска
Британские войска

Британия планирует создать в Карибском регионе и Юго-Восточной Азии военные базы после выхода из Европейского Союза (Brexit). Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает в воскресенье, 30 декабря, The Telegraph.

"Великобритания работает над планами строительства двух новых военных баз на Карибах и в Юго-Восточной Азии", - отметил глава Минобороны.

По его словам, эти планы являются частью усилий, направленных на то, чтобы "быть более оптимистичными" о судьбе Великобритании после того, как она покинет Евросоюз, и сделать ее снова "поистине глобальным игроком".

По мнению министра, после выхода Британии из ЕС "политический фокус радикально сместится", и Лондон должен будет углублять отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна, а также странами Африки.

Как известно, у Великобритании уже есть военные базы на Кипре, в Гибралтаре, на Фолклендских островах и на острове Диего-Гарсия. В 1968 году Британия покинула базы в Юго-Восточной Азии и в Персидском заливе.

Ранее главу Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в том, что он начал кампанию против премьер-министра Терезы Мэй.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сократила каникулы для чиновников правительство и встретится с ними 2 января, чтобы обсудить вопросы по Brexit.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, военные, Великобритания, база, военная база, выход Великобритании из ЕС, Brexit
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Тетракварк    30.12.2018, 20:52
Оценка:  +2
Тетракварк
и в Юго-Восточной Азии. Это в Москве что ли ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь