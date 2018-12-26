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Под завалами в Магнитогорске нашли погибшего

Комментариев: 1
Из-под завалов обрушившегося подъезда дома извлечено тело пятого погибшего. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек.
На месте аварии продолжается расчистка завалов
На месте аварии продолжается расчистка завалов

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске выросло до пяти человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник, 1 января.

"По состоянию на 04:00 мск в Магнитогорске обнаружено и извлечено из-под завалов пять погибших", - сказал представитель МЧС.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. По последним данным, в результате обрушения подъезда погибли пять человек, еще пятеро госпитализированы. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек.

По предваритльным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

 

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Теги: Россия, дом, ЧП, взрыв, Магнитогорск, взрыв газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
The_Padonok    01.01.2019, 04:24
Оценка:  +1
The_Padonok
Ой. Нелегко нынче жить в русском башкорортарстатане.
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