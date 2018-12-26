В Таиланде мужчина расстрелял свою семью после вечеринки

Согласно показаниям свидетелей, мужчина не был пьян. Полиция подозревает, что гнев проснулся из-за старых проблем с семьей его жены.

В Таиланде мужчина застрелил шестерых членов своей семьи, среди которых было двое малолетних детей, и покончил с собой после новогодней вечеринки. Как сообщает Reuters во вторник, 1 января, 41-летний Сучип Сорнсунг вернулся после новогодней вечеринки домой и поссорился с семьей, после чего начал стрелять. Среди жертв мужчины были его собственные дочери 6 и 9 лет.

"Он ушел с друзьями на вечеринку, а потом вернулся домой, повидаться с родственниками жены, и они начали ссориться, после чего он взял оружие, чтобы застрелить их. Согласно показаниям свидетелей, мужчина не был пьян, и мы подозреваем, что гнев проснулся из-за старых проблем с семьей его жены", - рассказали в местной полиции.

Инцидент произошел в северной провинции Чумпхон.

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