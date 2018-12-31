В Сомали объявили спецпредставителя ООН персоной нон грата

Сомалийские власти обвинили Николаса Хейсома в намеренном вмешательстве во внутренние дела страны.



Власти Сомали приняли решение объявить главу миссии ООН в стране Николаса Хейсома персоной нон грата, сообщает местное издание Garowe Online со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

"Мы уведомляем Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что посол организации в Сомали объявлен персоной нон грата, он не может продолжить работу в стране", – говорится в заявлении ведомства.

Ранее спецпредставитель ООН потребовал от правительства Сомали объяснить причины гибели гражданских во время протестов в сентябре 2018 года.



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Напомним, в ноябре 2018 года в результате нескольких взрывов возле отеля в столице Сомали Могадишо погибли 30 человек. Ответственность за эти теракты взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб.

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