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В Китае произошло землетрясение

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Подземные толчки магнитудой 5,3 были зарегистрированы в юго-западной провинции Сычуань.
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3
 
Утром 3 января в китайской юго-западной провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил сейсмологический центр Китая.
 
Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 8.48 по местному времени (2.48 по киевскому времени) в уезде Гун городского округа Ибинь.
 
Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.
 
Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
 
Напомним, в ночь на 29 декабря сильное землетрясение произошло у побережья Филиппин. Его магнитуда составила 7,2.
 

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Теги: Китай, магнитуда, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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