В Китае произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,3 были зарегистрированы в юго-западной провинции Сычуань.

Утром 3 января в китайской юго-западной провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил сейсмологический центр Китая.

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 8.48 по местному времени (2.48 по киевскому времени) в уезде Гун городского округа Ибинь.

Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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