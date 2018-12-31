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В Китае через 30 лет казнили убийцу и насильника

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Мужчине удавалось скрываться от наказания около 30 лет. За это время он изнасиловал и убил 11 женщин и девочек.
Приговор привели в исполнение 3 января
Приговор привели в исполнение 3 января

В Китае в четверг, 3 января, привели в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы и насильника Гао Чэнъюна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народный суд средней ступени города Байинь китайской провинции Ганьсу.

"На основании выданного председателем Верховного народного суда КНР распоряжения о приведении в исполнение смертного приговора, 3 января в первой половине дня Гао Чэнъюн был казнен", - сообщили в суде.

Суд в марте прошлого года признал обвиняемого виновным в совершении умышленного убийства 11 женщин, а также изнасилований, разбойных нападений и надругательств над трупами. Его приговорили к высшей мере наказания.

В период с 1988 по 2002 год в городе Байинь провинции Ганьсу произошло 10 случаев изнасилований с убийствами. Самой младшей жертве было лишь 8 лет. Бесчеловечность и жестокость преступлений посеяли панику среди жителей города. В августе 2001 года министерство общественной безопасности взяло дело под свой контроль, однако расследование никак не продвигалось.

В марте 2015 года департамент общественной безопасности провинции Ганьсу возобновил расследование дела, благодаря изучению отпечатков пальцев и проведенных анализов ДНК следователям удалось установить подозреваемого.

Полиция задержала Гао Чэнъюна 26 августа 2016 года - спустя 28 лет после совершенного им первого преступления.

Напомним, в Японии в конце декабря повесили двух преступников. Еще более 100 ожидают высшей меры наказания.

Также ранее двух мужчина казнили в Беларуси.

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Теги: Китай, убийство, смертная казнь, изнасилование, серийный убийца
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Источник: korrespondent.net

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