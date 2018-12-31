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У берегов Бенина пираты напали на корабль с украинцами на борту - СМИ

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В состав экипажа судна, по разным данным, могли входить один или четверо граждан Украины. Утверждается, что они не пострадали.
Контейнеровоз MSC Mandy
Контейнеровоз MSC Mandy
marinetraffic.com

У берегов Бенина в ночь на 2 января пираты атаковали грузовое судно и захватили шесть членов экипажа. Об этом в пятницу, 4 января, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на посольство России в Бенине.

Отмечается, что на борту судна находились 26 человек, в том числе, 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. Гражданство захваченных неизвестно.

Об инциденте российскую дипмиссию проинформировал штаб Военно-морских сил Бенина.

В настоящее время судно находится в территориальных водах Нигерии. 

По данным РИА Новости, пираты похитили шесть россиян из состава экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе.

При этом, как сообщили агентству в спасательно-координационном центре Росморречфлота, на борту находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один украинец.

Указано, что на корабль ворвались от семи до девяти человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием, и начали грабить экипаж.
 
"Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет", - сообщается в материалах структуры Росморречфлота.
 
Напомним, в конце октября 2018 года пираты захватили судно Pomerania Sky у берегов Нигерии. На борту находились восемь поляков, два филиппинца и украинец. Их удалось освободить в декабре.
 
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Теги: Африка, судно, корабль, пираты, россияне, похищение
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Источник: korrespondent.net

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