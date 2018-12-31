Мощное землетрясение произошло в Бразилии
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 располагался в 89 км к западу от муниципалитета Тарауака.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северо-западе Бразилии, сообщает Геологическая служба США (USGS) в субботу, 5 января.
Эпицентр землетрясения располагался в 89 км к западу от муниципалитета Тарауака, он залегал на глубине 575,3 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Напомним, ранее в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3, пострадали более 700 человек. Кроме того, сильное землетрясение произошло в Тибете.
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