Мощное землетрясение произошло в Бразилии

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 располагался в 89 км к западу от муниципалитета Тарауака.



Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северо-западе Бразилии, сообщает Геологическая служба США (USGS) в субботу, 5 января.



Эпицентр землетрясения располагался в 89 км к западу от муниципалитета Тарауака, он залегал на глубине 575,3 км.



Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.



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