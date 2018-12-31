Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мощное землетрясение произошло в Бразилии

Комментариев: 0
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 располагался в 89 км к западу от муниципалитета Тарауака.
В Бразилии произошло землетрясение
В Бразилии произошло землетрясение
Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на северо-западе Бразилии, сообщает Геологическая служба США (USGS) в субботу, 5 января.
 
Эпицентр землетрясения располагался в 89 км к западу от муниципалитета Тарауака, он залегал на глубине 575,3 км.
 
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
 
Напомним, ранее в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3, пострадали более 700 человек. Кроме того, сильное землетрясение произошло в Тибете.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бразилия, Землетрясения, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь