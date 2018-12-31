В Индонезии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 174 км от города Тернате на Молуккских островах.

В Индонезии в воскресенье, 6 января, произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Об этом сообщает Reuters.

Эпицентр находился в 174 км от города Тернате на Молуккских островах в Индонезии и был расположен на глубине 60,5 км.

Угрозы цунами пока нет.

Ранее землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в регионе Гурия в Западной Грузии.

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски.

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