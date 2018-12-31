Трамп вносит изменения в проект стены на границе с Мексикой

Президент США заявил, что стальная стена будет более крепкой и меньше бросаться в глаза, чем бетонная.

Трамп хочет стальную стену на границе, а не бетонную

Стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, чтобы препятствовать проникновению на свою территорию нелегальных мигрантов, будет из стали. Об этом

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной, а не бетонной. Об этом он сообщил в воскресенье, 6 января, в своем микроблоге в Twitter.

По словам Трампа, вице-президент Майкл Пенс ранее на встрече с представителями Демократической партии обсудил различные проблемы, связанные с безопасностью на границе.

"Мы планируем сейчас скорее стальную стену, а не бетонную", - написал Трамп.

По его словам, стальная стена крепче и будет меньше бросаться в глаза.

V.P. Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer/Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2019 г.

Напомним, 22 декабря 2018 года администрация США объявила о частичной приостановке работы федерального правительства. Причиной стали неразрешенные разногласия между Конгрессом и Белым домом, настаивающим на финансировании возведения стены на границе с Мексикой. По мнению президента Дональда Трампа, на этот проект в бюджете должно быть заложено 5,7 млрд долларов.

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