Бил молотком: появились подробности нападения на школьников в Пекине

Технический сотрудник школы, которому не продлили контракт, взял молоток и набросился на детей.

Мужчина, который во вторник, 8 января, напал на учеников одной из начальных школ Пекина, оказался техническим сотрудником школы, которому не продлили контракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей.

Согласно предварительному расследованию, 49-летний уроженец китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян по фамилии Цзя совершил нападение на учащихся во вторник около 11.17 по местному времени (5.17 по Киеву) в начальной школе Сюаньу. Пострадали 20 детей, школьников госпитализировали.

Мужчина выполнял в школе технические работы по временному контракту, который истекает в конце января, руководство учебного заведения решило не продлевать с ним договор и попросило компанию, которая направила мужчину к ним на работу, подыскать другого кандидата.

Мужчина был крайне недоволен решением администрации школы и решил выплеснуть свою злость на детях, он взял свой рабочий молоток и во время перемены напал на учащихся.

Все пострадавшие дети были госпитализированы, трое в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. Преступник был задержан на месте. Один из врачей больницы, куда были доставлены пострадавшие ученики, написал в соцсети, что медперсонал сделал все возможное для спасения детей, даже были перенесены несколько других операций.

Напомним, в апреле прошлого года в Китае мужчина зарезал в школе семь человек.

А в ноябре машина врезалась в группу китайских школьников, пять человек погибли.

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