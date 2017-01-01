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В ЕС растет число владельцев оружия

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Однако Европа остается менее вооруженной, чем США, где на 100 человек приходится 120 единиц оружия.
В Евросоюзе стремительно растет количество владельцев оружия
В Евросоюзе стремительно растет количество владельцев оружия
MilitaryArms.ru

Во многих странах Западной Европы увеличивается количество владельцев оружия на фоне обеспокоенности по поводу терроризма и насильственных преступлений. Об этом свидетельствуют данные женевского центра Small Arms Survey, сообщает The Times.

Так, число немцев, имеющих право носить "стрелковое оружие", такое как сигнальные и газовые пистолеты, которые можно легко переделать в огнестрельное оружие, удвоилось после волны насилия в канун Нового 2015 года.

В Бельгии зарегистрировано аналогичное увеличение числа заявок на получение разрешений на огнестрельное оружие.

Финляндия, Австрия, Норвегия, Германия и Франция входят в дюжину европейских стран в рейтинге 25 стран мира с самыми высокими показателями владения оружием среди граждан.

Во Франции больше оружия - примерно 12,7 млн единиц - чем в Ираке и Афганистане вместе взятых. В Финляндии - 32 единицы на 100 человек. Однако Европа остается менее вооруженной, чем США, где на 100 человек приходится 120 единиц оружия.

Ранее из воинской части в Новограде-Волынском украли пять пистолетов и пять автоматов АКС-74 с боеприпасами. Оружие пропало после учебных стрельб.

 

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Теги: ЕС, Евросоюз, оружие, торговля оружием
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Источник: korrespondent.net

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