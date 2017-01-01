Делегация США поедет в Анкару из-за закупки С-400

Опасения Вашингтона связаны с угрозой для истребителей F-35, которая возникнет в случае их размещения вблизи с российскими ЗРК.

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что США отправят в Турцию делегацию, чтобы объяснить опасения по поводу закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом во вторник, 8 января, сообщило издание Hurriyet Опасения США, в частности, связаны с безопасностью американских истребителей F-35. Как отметил Демир, Анкара постоянно слышит о возможном ущербе и угрозах для F-35 в случае их размещения в месте, близком к С-400.

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