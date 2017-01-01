Делегация США поедет в Анкару из-за закупки С-400
Опасения Вашингтона связаны с угрозой для истребителей F-35, которая возникнет в случае их размещения вблизи с российскими ЗРК.
Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что США отправят в Турцию делегацию, чтобы объяснить опасения по поводу закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом во вторник, 8 января, сообщило издание Hurriyet.
Опасения США, в частности, связаны с безопасностью американских истребителей F-35. Как отметил Демир, Анкара постоянно слышит о возможном ущербе и угрозах для F-35 в случае их размещения в месте, близком к С-400.
"И хотя подобные опасения поступают уже больше года, к нам раньше не приезжала группа экспертов, чтобы разъяснить технические риски", - указал чиновник.
Демир добавил, что Турция рассмотрит предложение США о продаже систем противоракетной обороны Patriot.
"Наше решение закупить С-400 не означает, что все наши потребности (в контексте защиты воздушного пространства) полностью удовлетворены", - подчеркнул он.
Напомним, США выступают против покупки Турцией С-400 и работают по всем направлениям, чтобы Анкара отказалась от этой идеи.
В декабре прошлого года стало известно, что Госдепартамент утвердил решение о продаже Турции ЗРК Patriot на сумму 3,5 млрд долларов в качестве альтернативы российской системе.
Как сообщал Корреспондент.net, в апреле 2018 года Москва и Анкара договорились о ценах на поставку С-400.
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