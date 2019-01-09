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Япония покупает необитаемый остров для переноса авиации США

Комментариев: 3
Власти Японии покупают за 16 млрд иен необитаемый остров Маге в префектуре Кагосима на юго-западе страны для размещения ВМС США.
Палубная авиация США
Палубная авиация США
anna-news.info

Министерство обороны Японии решило купить за 16 млрд иен (более 147 млн долларов) необитаемый остров Маге в префектуре Кагосима на юго-западе страны, чтобы перенести туда массированные учения палубных самолетов с авианосцев ВМС США. Предварительное соглашение о покупке острова будет подписано уже на этой неделе, сообщает в среду, 9 января, газета Yomiuri.

Указано, что сам остров, который сейчас почти полностью принадлежит частной компании из Токио, будет передан военным властям к концу марта.

Как отмечается, учения авиации, в ходе которых отрабатываются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев, сопровождаются большим шумом и вызывают в Японии протесты населения и органов местного самоуправления. Поэтому они были перенесены почти на безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко - более чем в 1,2 тысячи километров от Токио.

Как следствие, еще в 2011 году военные двух стран решили проработать вопрос о размещении полигона для таких тренировок на острове Маге. Он расположен всего в 400 км от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-востоке острова Хонсю, куда сейчас переведены около 60 самолетов палубной авиации США.

Фото: yomiuri.co.jp

Теперь на острове Маге площадью 8 кв. км предполагается построить аэродром и другие объекты вооруженных сил Японии. Вскоре они будут использоваться совместно с американской авиацией, в частности, с авианосца ВМС США Ronald Reagan.

Напомним, Япония рассчитывает, что США поддержат ее усилия по заключению мирного договора с Россией в противовес растущему влиянию Китая.

Также сообщалось, что у побережья Японии столкнулись американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130.

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Теги: США, авиация, Япония, острова, фото, учения, остров, авианосец, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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alex-zol    09.01.2019, 09:40
Оценка:  0
alex-zol
А у кого покупают?
ВыВсеВрети    09.01.2019, 09:49
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
читай статью!
Катилин    09.01.2019, 10:29
Оценка:  +1
Катилин
Главное в каких целях покупают. Амеры на них 2 ядерные бомбы кинули, Боинг отжали, а они им остров покупают, для их военных учений. Вот что значит быть понастоящему порабощённым=)
ВыВсеВрети    09.01.2019, 10:39
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
я не спрашивал в каких целях покупают! а кто порабощен, я знаю...
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