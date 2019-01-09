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В Норвегии похитили жену одного из богатейших людей страны

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В Норвегии 68-летняя жена миллионера исчезла из своего дома. Злоумышленники требовали выкуп и выдвинули угрозы.
В Норвегии похитили жену миллионера - 68-летнюю Анну-Элизабет Фалкевик-Хаген
В Норвегии похитили жену миллионера - 68-летнюю Анну-Элизабет Фалкевик-Хаген

В Норвегии похитили жену одного из богатейших людей страны Тома Хагена. Злоумышленники требовали выкуп и выдвинули угрозы, сообщает со ссылкой на правоохранителей в среду, 9 января, издание VG.

Указано, что жена норвежского миллионера - 68-летняя Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген - исчезла 31 октября из своего дома в Лёренскуге. По данным издания, возможные похитители требовали выкуп в размере 9 млн евро в криптовалюте.

"Требование о выплате суммы, равной примерно 85,9 миллиона крон, после исчезновения 68-летней женщины позволяет полиции сделать вывод о том, что речь идет о похищении ради выкупа", - говорится в сообщении.

В то же время полиция посоветовала семье не выполнять требования о выкупе.

Как отмечается, правоохранители совершили экстренные меры для поиска женщины в обстановке строжайшей секретности, об обстоятельствах дела стало известно только сейчас, поскольку был риск подвергнуть жизнь и здоровье женщины опасности в случае разглашения факта похищения.

По данным издания, в течение 10 недель сведений о женщине не поступало. Между тем поиски вели не только полиция, но также криминальная полиция, Европол и Интерпол. Теперь же издание сообщило о том, что мать троих детей и бабушка исчезла из собственного дома, где были обнаружены следы взлома и отсутствовало видеонаблюдение.

Ранее в Болгарии у города Свиленград был похищен и подвергнут насилию гражданин Турции, который работает журналистом.

Также сообщалось, что злоумышленники в Сумах взяли в заложники руководителя сети продуктовых магазинов.

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Теги: Норвегия, заложники, выкуп, миллионеры, жена, похищение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СветБобра    09.01.2019, 14:54
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