Белый дом прояснил ситуацию с введением режима ЧП

Президент США Дональд Трамп все еще рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения , чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщила в среду, 9 января, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет CBS .

"Это определенно то, что мы рассматриваем", - ответила она на соответствующий вопрос.

При этом она подчеркнула, что "наилучшим вариантом" остается достижение договоренности между Белым домом и Конгрессом.

В случае введения чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе Трамп может использовать для возведения ограждения средства, выделенные Конгрессом для чрезвычайных ситуаций. Тем не менее после принятия данного решения президент может столкнуться с рядом юридических проблем.

Ранее Трамп в телеобращении к народу заявил, что нежелание демократов поддержать выделение средств на строительство стены вызвано не заботой о стране, а желанием противодействовать ему лично. Лидеры демократов, в свою очередь, раскритиковали обращение Трампа и по-прежнему отказываются пойти на его условия.

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.