Помпео обсудил победу над ИГИЛ с премьером Ирака

Представители двух стран провели переговоры о дальнейшем сотрудничестве для закрепления победы над группировкой.

Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Багдад в среду, 9 января, обсудил с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди победу над террористической группировкой "Исламское государство". Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео встретился сегодня с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. Они обсудили недавнюю победу над ИГ в Сирии и продолжение сотрудничества с силами безопасности Ирака, чтобы закрепить победу над группировкой в регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео провел встречу с президентом Ирака Бахрамом Салехом, в ходе которой стороны обсудили политическую, экономическую поддержку США властям Ирака, а также помощь в обеспечении безопасности.

Ранее в среду телеканал Al Sumaria сообщил, что Помпео прибыл в Багдад, где встретился со спикером парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси. Госдепартамент сообщал о том, что Помпео в ходе ближневосточного турне с 8 по 15 января посетит Бахрейн, Египет, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. О планах госсекретаря США посетить Ирак американское внешнеполитическое ведомство не сообщало.

Накануне Помпео заявил, что США уничтожили 99% сил террористической организации "Исламское государство".

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