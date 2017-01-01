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Определен лучший город мира для здорового отдыха

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Эксперты TravelSupermarket назвали лучшие города мира для здорового отдыха. На первом месте оказался Париж.
Париж – лучший город мира для здорового отдыха
Париж – лучший город мира для здорового отдыха
Getty Images

Париж оказался лидером рейтинга ТОП-50 городов, лучше всего подходящих для здорового отдыха, пишет Daily Mail.
 
При составлении рейтинга эксперты ресурса TravelSupermarket основывались на количестве парков, спортзалов, спа-салонов, студий йоги, вегетарианских ресторанов и магазинов здоровой пища, а также количестве солнечных дней в году. Также учитывалась и стоимость пребывания.
 
В тройку лидеров вошли курорт Таиланда Чианг Май и испанская Барселона. В ТОП-5 попал еще один тайский курорт Паттайа, а также канадский Ванкувер.
 
В десятку вошли Майами (США), Сан-Франциско (США), Лиссабон (Португалия), Денпасар (Бали, Индонезия) и Буэнос-Айрес (Аргентина). Москва оказалась на 34-м месте, Киев в рейтинг не попал.
 

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Теги: рейтинг, города, отдых, Париж, здоровый образ жизни
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Источник: korrespondent.net

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