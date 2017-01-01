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Трамп рискует пропустить форум в Давосе

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Американский президент может не посетить Всемирный экономический форум в Давосе из-за шатдауна.
Трамп может пропустить Давосский форум из-за шатдауна
Трамп может пропустить Давосский форум из-за шатдауна


Администрация Белого дома рассматривает сценарий, при котором президент США Дональд Трамп не посетит Всемирный экономический форум в Давосе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

Вопрос об отмене визита Трампа в Давос будет решаться, если шатдаун не прекратится к 22 января.

К этой дате около 800 тысяч государственных служащих не получат зарплату в течение 32 дней. Также большинство федеральных ведомств продолжит работать лишь частично.

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена (шатдаун) из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. 8 января Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации на фоне шатдауна.

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Теги: Давос, Всемирный экономический форум, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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