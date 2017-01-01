В Британии кошка испортила картину XVII века

Кошка прыгнула в центр картины английского художника Джона Майкла Райта и испортила ее когтями.



Британский искусствовед Бендор Гросвенор рассказал о том, как его кошка испортила картину XVII века английского художника Джона Майкла Райта, пишет Британский искусствовед Бендор Гросвенор рассказал о том, как его кошка испортила картину XVII века английского художника Джона Майкла Райта, пишет The Telegraph

Инцидент произошел во время реставрации картины, которую мужчина приобрел за 5250 фунтов стерлингов в 2015 году.



"Картина была в отличном состоянии, с оригинальной глазурью и удивительно сохранившимися деталями. Во время реставрационных работ моя кошка Падме прыгнула в центр картины и испортила ее. Теперь на восстановление полотна уйдет столько же денег, сколько оно стоило", – сообщил искусствовед.



Британец отметил, что "Падме – не фанат Райта и не сожалеет о своем поступке".



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet