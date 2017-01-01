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В Британии кошка испортила картину XVII века

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Кошка прыгнула в центр картины английского художника Джона Майкла Райта и испортила ее когтями.
Кошка испортила картину художника Джона Майкла Райта.
Кошка испортила картину художника Джона Майкла Райта.
telegraph.co.uk

Британский искусствовед Бендор Гросвенор рассказал о том, как его кошка испортила картину XVII века английского художника Джона Майкла Райта, пишет The Telegraph.
 
Инцидент произошел во время реставрации картины, которую мужчина приобрел за 5250 фунтов стерлингов в 2015 году.
 
"Картина была в отличном состоянии, с оригинальной глазурью и удивительно сохранившимися деталями. Во время реставрационных работ моя кошка Падме прыгнула в центр картины и испортила ее. Теперь на восстановление полотна уйдет столько же денег, сколько оно стоило", – сообщил искусствовед. 
 
Британец отметил, что "Падме – не фанат Райта и не сожалеет о своем поступке".
 
Ранее сообщалось, что картину из секонд-хенда продали за 30 тысяч евро. Кроме того, в прошлом году картина Бэнкси за 1,4 млн долларов самоуничтожилась после продажи.

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Теги: кот, кошка, картина, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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