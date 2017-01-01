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В России за наркоторговлю осудили семь украинцев

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Украинцы были участниками группировки, которая распостраняла синтетические наркотики. Их задержали в 2016 году.
Осужденные украинцы признали свою вину
Осужденные украинцы признали свою вину
dailypost.ng

Суд российского Ижевска приговорил семерых граждан Украины к тюремным срокам за торговлю наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Удмуртия.

Отмечается, что в деле о "распространении наркотических средств синтетического происхождения на территории республики путем тайниковых закладок" всего были задержаны 10 человек. Трое учасников группировки являются жителями республики.

По данным прокуратуры, группировка действовала в течение 2016 года. О месте закладок участники информировали своих "покупателей" через систему "QIWI Кошелек".

Наркоторговцев задержали в августе 2016 года. Все участники группировки признали свою вину полностью.

По результатам следствия суд приговорил девять членов группы к заключению на срок от 4 до 6,5 лет в колонии строгого режима. Еще одному участнику присудили условный срок.

Ранее сообщалось, что в польском Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.

 

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Теги: Россия, суд, тюрьма, украинцы, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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