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В РФ объяснили причины схода с орбиты военного спутника

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Сход спутника Космос-2430 с орбиты якобы контролировался дежурными силами Космических войск ВКС России.
Российский военный спутник уничтожен якобы планово
Российский военный спутник уничтожен якобы планово
justmedia.ru

В России утверждают, что их военный спутник Космос-2430, который сгорел в атмосфере, был сведен с орбиты планово. Об этом со ссылкой на данные командования Воздушно-космических сил РФ сообщает в четверг, 10 января, ТАСС.

Указано, что космический аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном на высоте около 100 км. При этом сход аппарата с орбиты, как уверили российские военные, контролировался на всех участках траектории дежурными силами Космических войск ВКС РФ.

Также в командовании уточнили, что космический аппарат запустили в 2007 году. В 2012 году его вывели из состава орбитальной группировки Российской Федерации.

Ранее стало известно, что российский военный спутник Космос-2430 сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Данный аппарат предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

Напомним, в декабре 2018 года Россия запустила Протон-М с военным спутником.

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Теги: Россия, космос, спутник, спутники, орбита, освоение космоса, военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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CasperW    10.01.2019, 11:14
Оценка:  0
CasperW
Безтомосные недоосвятили
Peyot    10.01.2019, 10:58
Оценка:  0
Peyot
ну у рососисии все по такой схеме работает. где ракета/снаряд/спутник упал там и цель))))) принцип иванушки-дурачка куда попало стрельнул и ищи там свою судьбу!
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