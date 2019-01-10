В РФ объяснили причины схода с орбиты военного спутника

Сход спутника Космос-2430 с орбиты якобы контролировался дежурными силами Космических войск ВКС России.

В России утверждают, что их военный спутник Космос-2430, который сгорел в атмосфере, был сведен с орбиты планово. Об этом со ссылкой на данные командования Воздушно-космических сил РФ сообщает в четверг, 10 января, ТАСС.

Указано, что космический аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном на высоте около 100 км. При этом сход аппарата с орбиты, как уверили российские военные, контролировался на всех участках траектории дежурными силами Космических войск ВКС РФ.

Также в командовании уточнили, что космический аппарат запустили в 2007 году. В 2012 году его вывели из состава орбитальной группировки Российской Федерации.

Ранее стало известно, что российский военный спутник Космос-2430 сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Данный аппарат предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

Напомним, в декабре 2018 года Россия запустила Протон-М с военным спутником.

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