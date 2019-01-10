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Турция обещает наступление в Сирии, если США отложат вывод войск

Комментариев: 1
Анкара намерена продолжить отложенную военную операцию против курдов в Сирии в случае задержки вывода войск США из региона.
Турецкие военные в Сирии
Турецкие военные в Сирии

Турция намерена продолжить отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг, 10 января, DPA.

"Мы будем воплощать наше решение на практике, если это (вывод) будет в течение определенного периода времени", - предупредил Чавушоглу.

Он также заявил, что борьба с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) не зависит от "чьего-либо разрешения".

Напомним, президент США Дональд Трамп в декабре объявил о выводе американских войск из Сирии. В свою очередь Анкара отложила запланированное наступление в северной Сирии.

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Теги: США, операция, Турция, курды, Сирия, войска, Анкара
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    10.01.2019, 16:26
Оценка:  0
Peyot
трампу уже даже турки указывают что делать... так низко еще ни один президент сша не опускался... выбрали себе шестерку кремля жопошники!
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