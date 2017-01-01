Трамп взял заложников. Мировая пресса о Шатдауне

Согласно опросам, американская общественность в целом считает президента ответственным за Шатдаун, но Трамп пытается обвинить во всем оппонентов из Демократической партии.

Карикатура - Дональд Трамп и его стена на границе с Мексикой DW

С 21 декабря 2018 года в США не работает большинство федеральных учреждений, в стране наступил так называемый Шатдаун. Если он продлится до выходных – 12-13 января, а для этого есть все шансы, то станет рекордным по продолжительности в истории Штатов.

Причина конфликта в том, что в Сенате США республиканское большинство, которое поддерживает президента Трампа, не утвердило переданный из Палаты представителей бюджет, в котором не было средств на финансирование стены на границе с Мексикой.

Стена на границе – главное предвыборное обещание Трампа. Стоит она 5 миллиардов долларов. Без финансирования этого проекта Трамп блокирует бюджет, но демократы не спешат удовлетворять предвыборные обещания президента. Не помогло даже обращения Трампа к нации.

Корреспондент.net собрал, что пишут зарубежные СМИ о рекордном Шатдауне в США.

Трамп не ищет компромисс - The Guardian

По оценке газеты, Трампа, видимо, не сильно беспокоит то, что 800 тысяч госслужащих остались без финансирования. На встрече с демократами он даже не попытался поискать точки соприкосновения.

Трамп пытается использовать оставшихся без зарплат федеральных служащих в своих целях. "Использовать их в качестве заложников в период истерики со стороны президента - это так неправильно, так несправедливо, так подло. Это должно закончиться, и это должно закончиться сейчас", - убежден представитель Демократической партии Чак Шумер.

К слову, поведение Трампа не вызвало восторга и у некоторых республиканцев. Как минимум три республиканских сенатора приняли решение поддержать открытие правительства без финансирования стены. Это не совсем вяжется с заявлением главы Белого дома, который после частной встречи с однопартийцами на Капитолийском холме, заявил, что "республиканцы полностью объединены".

Именно на это обстоятельство опирается президент, угрожая ввести чрезвычайное положение, отмечает британская газета. Одновременно она подчеркнула, что в своем обращении к нации Трамп не прдложил никакого выхода из кризиса, продолжая упрямо стоять на своем. Но от этого упрямства страдают реальные люди.

Выход в чрезвычайном положении - The New York Times

Постоянные угрозы президента Трампа объявить чрезвычайное положение для того, чтобы он мог построить пограничную стену без одобрения Конгресса, были осуждены демократами как крайние и чрезмерные. Но это может быть единственным политически реалистичным выходом из кризиса.

Если Трамп действительно применит чрезвычайные полномочия, чтобы обойти Конгресс, это будет нарушением конституционных норм и может создать прецедент для президентов, которые не добились одобрения для финансирования своих политических целей.

Все участники конфликта заняли крайние позиции, которые не оставляют места для такого компромисса, которым обычно заканчивает бюджетные тупики. Дональд Трамп не соглашается на что-то меньшее, чем 5 миллиардов долларов на стену. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в свою очередь, утверждает, что "стена вдоль южной границы будет аморальной".

"Прецедент, который создаст Трамп в случае чрезвычайного положения, усиливает риск долгосрочного ущерба американской конституционной системе, подрывая доверие людей к демократии в стране", - считает юрист Элизабет Гойтейн.

Трамп врет, когда говорит про стену - The Washington Post

Трамп сказал, что стена на границе “будет оплачена, хотя и не напрямую, благодаря отличному торговому договору, который мы заключили с Мексикой". Однако этот договор – обновленное Североамериканское соглашение о свободной торговле - еще не ратифицирован Конгрессом. А даже если и был бы, то это бы не сэкономило для Соединенных Штатов никаких средств, поскольку меньший торговый дефицит не обязательно приводит к большему доходу для федерального правительства. Соглашение не предусматривает и целевого финансирования такой стены.

Трамп также заявил, что стена поможет остановить незаконный поток наркотиков в страну, отметив, что 90% героина, продаваемого в США, проходит через южную границу. Однако почти весь этот объем переправляется через официальные пограничные пункты, а значит, стена будет иметь в данном случае лишь небольшой эффект.

В то время как Трамп утверждает, что ситуация на границе с Мексикой является "кризисной", число людей, задержанных сотрудниками пограничной службы на границе США и Мексики на самом деле достигло пика в 2000 году и сокращается с тех пор.

Трамп тратит свой политический капитал, чтобы выполнить обещание о стене на границе, данное в ходе предвыборной кампании. Однако тем временем в его республиканской коалиции появляется раскол, тогда как сплоченная и осмелевшая демократическая оппозиция отказывается отступать от своих аргументов - что возведение стены будет неэффективным, расточительным и морально неверным шагом.

Ответственность на Трампе – BBC

Согласно свежему опросу общественного мнения, чуть более половины - 51% американцев возлагают ответственность за Шатдаун на Трампа. При этом среди сторонников республиканцев 77% поддерживают требование президента выделить финансирование на строительство стены.

Из-за шатдауна финансирования лишились 25% госорганов, в частности, министерство внутренней безопасности, министерство торговли, МВД и минфин. Закрылись национальные парки и музеи Смитсоновского института, а в неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих.

Этот шатдаун - третий за время президентства Трампа и самый длинный. Он продолжается уже 19 дней и может стать самым долгим в истории страны, побив рекорд шатдауна 1995-1996 года в 21 день.

В конце прошлой недели после безрезультатных переговоров с высокопоставленными представителями Демократической партии Трамп заявил, что готов к шатдауну на месяцы и годы, пока конгресс не одобрит финансирование стены. Демократы же ответили, что на стену не выделят ни цента.

По итогам выборов, прошедших в ноябре, сейчас в Палате представителей года большинство у Демпартии. Сенат контролируют республиканцы, но без демократов Трамп не сможет набрать 60 голосов из 100, необходимых для принятия бюджета.

Сенаторы-демократы уже приняли решение блокировать рассмотрение любых законодательных инициатив, не связанных с принятием бюджета и прекращением Шатдауна.