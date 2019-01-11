В США проверяют украинцев, посетивших инаугурацию Трампа - NYT

Федеральных прокуроров заинтересовали подробности визита украинских политиков и бизнесменов на церемонию инаугурации президента США.

Власти США проводят проверки в отношении ряда украинцев, присутствовавших на инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 10 января, сообщила газета The New York Times.

Некоторые из них, как утверждает газета, встречались с "влиятельными республиканцами, членами Конгресса и близкими союзниками президента Трампа". Также указано, что отдельные гости из Украины якобы могли "симпатизировать Москве" и выражать готовность выступить посредниками для снятия антироссийских санкций.

Данные факты, по информации New York Times, заинтересовали подчиненных спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет разбирательство в связи с возможным вмешательством России в американские выборы, а также федеральных прокуроров.

Следователи, в частности, устанавливают, как некоторые из украинцев прибыли в США, а также кто пригласил их на инаугурацию Трампа.

Ранее сообщалось, что прокуратура Манхэттена начала расследование условий финансирования инаугурации президента США.

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