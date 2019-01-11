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В РФ отреагировали на слова генсека НАТО о "военных мерах"

Комментариев: 6
Заявления Столтенберга в ультимативной форме не способствуют решению ситуации, говорят в МИД РФ.
МИД РФ призывает перейти от ультиматумов к диалогу по ракетному договору
МИД РФ призывает перейти от ультиматумов к диалогу по ракетному договору
МИД РФ
В Москве считают, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности Альянса к военным мерам для решения конфликта вокруг договора по ракетам в подобном ультимативном тоне тормозят разбор ситуации. Об этом в пятницу, 11 января, заявили в МИД РФ.
 
 
"Попытки вести разговор в ультимативном тоне, говорить о "последнем шансе" для России, как это подчеркнул Столтенберг, никак не соответствуют заверениям о том, что спасение Договора является для стран Альянса приоритетом. Напротив, такие заявления тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога", - говорится в заявлении.
 
Как подчеркнули в МИД РФ, если в НАТО так хотят перейти к "военным" мерам, то реальным вкладом могла бы стать ликвидация пусковых установок Мк-41, развернутых в Румынии в нарушение ДРСМД и интегрированных в систему ПВО/ПРО НАТО.
 
Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО готов к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он также напомнил, что 2 февраля истекает срок ультиматума для РФ, после чего США могут разорвать договор.
 

21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

 

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Теги: Россия, НАТО, ракета, ракеты, МИД РФ, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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fkrfyfan    11.01.2019, 16:19
Оценка:  -1
fkrfyfan
синерылый хряк всех победит
Peyot    11.01.2019, 16:25
Оценка:  +1
Peyot
синерылый хряк у вас уже давно скопытился на его месте вами уже 20 лет правит лилипут!
Peyot    11.01.2019, 16:25
Оценка:  +1
Peyot
ботоксный лилипут))))))))
shk67    11.01.2019, 16:08
Оценка:  +1
shk67
Обезьяна с атомной гранатой начала потихоньку засовывать ее себе в дупу.
Peyot    11.01.2019, 15:59
Оценка:  -1
Peyot
моська-рф продолжает гавкать на слона-нато. хотя ей уже прямо говорят чуваки вы всех достали вас просто отключат от мировой экономики и даже купленый с потрохами и загами шредер не пролобирует...
ВыВсеВрети    11.01.2019, 15:47
Оценка:  0
ВыВсеВрети
жим-жим, оно-то не железное!)))))
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