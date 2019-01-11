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NASA отменило приглашение главе Роскосмоса

Комментариев: 2
О причинах отмены визита Рогозина в США в письме космического агентства не говорится.
Рогозин собирался посетить США в феврале
Рогозин собирался посетить США в феврале

NASA официально уведомило Роскосмос об отмене визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США. Об этом сообщил в пятницу, 11 января, Интерфаксу официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Получено письмо от НАСА, в котором глава агентства с сожалением сообщает об отмене визита", - сказал Устименко.

По его словам, о причинах отмены визита в письме не говорится.

Рогозин планировал посетить США в феврале 2019 года.

Ранее стало известно, что NASA аннулировало приглашение Рогозина в США после того, как против визита высказался ряд американских политиков. Сам Рогозин заявил, что это "элемент борьбы между Конгрессом и Трампом".

 

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Теги: Россия, США, NASA, Роскосмос, Рогозин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Yzenykkrasavchik    11.01.2019, 19:23
Оценка:  0
Yzenykkrasavchik
Мда..новость трех дневней давности)))
Kostos    11.01.2019, 19:01
Оценка:  0
Kostos
Ахахаха Поди ещё отверстие просверлит где...
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