Brexit: британская полиция рекомендует магазинам усилить охрану

Владельцам торговых сетей советуют рассмотреть возможность введения дополнительных мер безопасности.



В Великобритании полиция рекомендовала ретейлерам рассмотреть усиление безопасности для того, чтобы справиться с вероятной паникой населения из-за нехватки продуктов и других товаров в магазинах в результате "жесткого" Brexit, сообщает CNN.

В заявлении полиция Лондона отметила, что особых рекомендаций для торговых сетей, касающихся возможных случаев мародерства у нее нет.

"Ретейлеры по всей стране будут продолжать работать с полицией для обеспечения бесперебойной работы магазинов", – сообщил советник по вопросам преступности Британского розничного консорциума Джеймс Мартин.

Ранее исполнительный директор сети супермаркетов Tesco сообщил, что сеть закупает консервы и другие непортящиеся продукты на случай, если Великобритания выйдет из ЕС без торговых соглашений.



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Напомним, парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, о котором с Брюсселем договорилась Тереза Мэй. Выход страны из ЕС запланирован на 29 марта.

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