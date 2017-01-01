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Brexit: британская полиция рекомендует магазинам усилить охрану

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Владельцам торговых сетей советуют рассмотреть возможность введения дополнительных мер безопасности.
Британская полиция советует бизнесменам принять меры безопасности
Британская полиция советует бизнесменам принять меры безопасности


В Великобритании полиция рекомендовала ретейлерам рассмотреть усиление безопасности для того, чтобы справиться с вероятной паникой населения из-за нехватки продуктов и других товаров в магазинах в результате "жесткого" Brexit, сообщает CNN.

В заявлении полиция Лондона отметила, что особых рекомендаций для торговых сетей, касающихся возможных случаев мародерства у нее нет.

"Ретейлеры по всей стране будут продолжать работать с полицией для обеспечения бесперебойной работы магазинов", – сообщил советник по вопросам преступности Британского розничного консорциума Джеймс Мартин.

Ранее исполнительный директор сети супермаркетов Tesco сообщил, что сеть закупает консервы и другие непортящиеся продукты на случай, если Великобритания выйдет из ЕС без торговых соглашений.

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Напомним, парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, о котором с Брюсселем договорилась Тереза Мэй. Выход страны из ЕС запланирован на 29 марта.

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Теги: безопасность, полиция, Великобритания, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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