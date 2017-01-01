В торговом центре в США произошла стрельба

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре в пригороде американского города Солт-Лейк-Сити.



В пригороде Солт-Лейк-Сити (штат Юта) неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, в результате ранения получили по меньшей мере два человека, сообщает

В пригороде Солт-Лейк-Сити (штат Юта) неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, в результате ранения получили по меньшей мере два человека, сообщает Associated Press

Инцидент произошел в воскресенье, 13 января. Устроивший стрельбу мужчина, скрылся с места происшествия.



В результате инцидента два человека получили ранения – мужчина и женщина, они госпитализированы.

Полиция разыскивает троих человек. По словам правоохранителей, стрельба может быть связана с бандой.







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