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В торговом центре в США произошла стрельба

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Вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре в пригороде американского города Солт-Лейк-Сити.

В пригороде Солт-Лейк-Сити (штат Юта) неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, в результате ранения получили по меньшей мере два человека, сообщает Associated Press.
 
Инцидент произошел в воскресенье, 13 января. Устроивший стрельбу мужчина, скрылся с места происшествия.

В результате инцидента два человека получили ранения – мужчина и женщина, они госпитализированы.
 
Полиция разыскивает троих человек. По словам правоохранителей, стрельба может быть связана с бандой.


 
Ранее сообщалось, что в центре Торонто произошла стрельба. Кроме того, в Киеве неизвестный из огнестрельного оружия подстрелил мужчину.

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Теги: США, видео, стрельба, торговый центр, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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