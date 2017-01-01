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В Альпах за выходные пять человек погибли после схода лавин

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Синоптики предупредили о "красном" уровне метеоопасности из-за лавин во французских регионах Савойя и Верхняя Савойя.
Предупреждение об угрозе лавин в Германии
Предупреждение об угрозе лавин в Германии

На горнолыжных курортах в пять человек погибли за минувшие выходные, еще один турист числится пропавшим без вести. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 14 января.

Так, тела троих туристов из Германии, 32, 36 и 57 лет, найдены после схода лавины в субботу на горнолыжном курорте Lecham Arlberg в Австрии. Еще один человек числится пропавшим без вести. А во Франции погибли двое сотрудников горнолыжного курорта Морийон. Лавина сошла на мужчин, когда они устанавливали противолавинные маячки на высоте 1800 метров.

Супруга одного из погибших немецких туристов обратилась в полицию сразу после схода лавины. По данным полиции федеральной земли Форарльберг, тела мужчин нашли по сигналам мобильных телефонов возле одного из самых крутых в мире склонов – Langer Zug, который ранее был закрыт из-за лавиноопасной ситуации.

Всего в Альпах с начала года из-за обильных снегопадов погибли уже 24 человека.

Синоптики предупредили о "красном" уровне метеоопасности из-за лавин во французских регионах Савойя и Верхняя Савойя, расположенных в Альпах.

Ранее сообщалось, что самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию. Они продолжаются с 6 января.

Также стало известно, что в результате сильных снегопадов в странах Европы погиб по меньшей мере 21 человек.

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Теги: Европа, снегопады, Германия, снег, лавина, Австрия, жертвы, снегопад, Альпы, погибли
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Источник: korrespondent.net

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