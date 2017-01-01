В Египте семейная пара получила 20 лет тюрьмы за организацию свингер-пати

Муж и жена разместили предложение про обмен партнерами в социальной сети. До ареста им удалось провести несколько встреч с другими парами.

В Египте уголовный суд города Шобра аль-Хейма приговорил к 20 годам лишения свободы семейную пару за организацию вечеринок свингеров. Об єтом в понедельник, 14 января, сообщил портал газеты Аl-Masry Al-Youm

В приговоре отмечается, что семейная пара "обвиняется в склонении к проституции, управлении салоном для занятия проституцией, а также злоупотреблении средствами связи для распространения порока".

По данным следствия, глава семьи - автомеханик по профессии - создал страницу в Facebook, на которой выставлял фотографии своей обнаженной супруги и объявления с предложением к другим семейным парам поучаствовать в оргии.

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