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Взрыв дома в РФ: обнаружен второй погибший

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Найдено тело женщины, которая, предположительно, проживала в квартире, где взорвался газ. Еще трех человек ищут.
В городе Шахты произошел взрыв газа в жилом доме
В городе Шахты произошел взрыв газа в жилом доме
twitter.com/161ru
 
При разборе завалов дома в городе Шахты Ростовской области спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Об этом во вторник, 15 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России.
 
"Обнаружено тело второго погибшего. Предположительно, это женщина, проживавшая в квартире 72", - отметили в ведомстве.
 
В настоящее время неизвестной остается судьба еще трех человек. На месте инцидента продолжают работать спасатели.

Напомним, утром 14 января в многоэтажном доме в городе Шахты произошел взрыв.

Семь человек извлекли из-под завалов, один погиб. Неизвестной оставалась судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.
 
Из пострадавшего дома были эвакуированы 140 человек.

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Теги: Россия, газ, дом, взрыв, жертвы, жертва, погибли, многоэтажка, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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