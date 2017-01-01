США усилят систему ПРО с помощью спутников – СМИ

По данным СМИ, США задумались о запуске в космос спутников, которые будут помогать распознавать и отслеживать цели.



Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможности усиления противоракетной обороны в Соединенных Штатах и мире, сообщает Associated Press

Помимо прочих мер, рассматривает возможность запуска в космос спутников, которые будут помогать распознавать и отслеживать цели. По данным источников, что Белый дом скорее всего не будет настаивать на вынесении противоракет в космос.



Отмечается, что данные планы будут оглашены в четверг, 17 января, когда Пентагон представит планы по развитию ПРО США.



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