Евросоюз ждет от Мэй предложений по Brexit

В Брюсселе продолжают искать пути для минимизации негативных последствий от выхода Великобритании из ЕС.

В Евросоюзе ждут новых предложений от Терезы Мэй после того, как ее план по выходу из ЕС не поддержал парламент. Об этом в среду, 16 января, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, в эфире телеканал N-TV.

"Полагаем, что теперь британская сторона должна будет сказать, что будет дальше. Премьер уже это анонсировала", - сказала канцлер.

Меркель также отметила, что в ЕС стараются минимизировать ущерб от Brexit.

"Мы хотим минимизировать ущерб от Brexit, который будет в любом случае. Именно поэтому мы будем пытаться продолжать работать над упорядоченным выходом", - сказала глава кабмина Германии.

По ее словам, ФРГ подготовилась к разным сценариям, в том числе к выходу Великобритании без сделки. Пакет законов, который был принят в Германии в этой связи, станет темой заседания Бундестага в четверг, отметила Меркель.

"У нас еще есть время для переговоров, но мы ждем того, что предложит британский премьер", - добавила канцлер.

Как сообщалось, накануне депутаты отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Также они потребовали отставки правительства страны. Кроме того сообщалось, что Великобритания готовится отложить Brexit.

Напомним, 25 ноября 2018 года главы государств и правительств 27 стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе одобрили согласованный ранее 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза. На встрече была также подписана политическая декларация, регулирующая отношения между Брюсселем и Лондоном после Brexit.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже через 73 дня. Однако лидеры ЕС неоднократно заявляли, что если нынешнее соглашение не удастся принять в Лондоне, то Брюссель не пойдет ни на какие уступки, и Brexit пройдет без соглашения.

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