Провал Brexit. Британия не выйдет из ЕС?

В Великобритании настоящий хаос, парламент не поддержал соглашение о выходе из ЕС, правительство хотят отправить в отставку, а Brexit может вообще не состояться.

Великобритания уже третий год выходит из Европейского Союза, но все никак не выйдет.

ЕС уже утвердил с правительством Британии соглашение о Brexit, но парламент страны отказалсяего поддерживать.

Теперь страна может либо вообще отказаться от выхода из Евросоюза, либо выйти из него без соглашения и, похоже, без правительства.

Провал голосования

Против соглашения о выходе из ЕС проголосовали 432 депутата, документ поддержали всего 202 парламентария, тогда как для его утверждения необходимо было 318 голосов.

Противники соглашения недовольны рядом его условий, в частности, относительно ирландской границы. Они считают, что ограниченные во времени особые условия на границе между британской Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией приобретут постоянный характер и будут мешать заключению новых соглашений о свободной торговле.

Правительство Британии теперь в течение трех дней должно представить свой план дальнейших действий, а дальше есть 5 вариантов развития событий: Brexit без соглашения, новые переговоры с ЕС, всеобщие выборы в Великобритании, повторный референдум и голосование за отставку правительства.

Тереза Мэй накануне предупреждала о "параличе в парламенте", если соглашения отклонят, и сказала, что доверию к политике будет нанесен "катастрофический ущерб", если Великобритания не покинет ЕС и не выполнит волю граждан, проголосовавших на референдуме.

Она также заявила, что не намерена откладывать Brexit или проводить повторный референдум, даже если депутаты не утвердят соглашение.

Есть большая вероятность, что 29 марта Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, ведь Брюссель уже неоднократно заявлял, что не будет пересматривать его условия.

Ранее британские СМИ сообщали, что ЕС все же готовится отложить Brexit, по крайней мере до июля, если Великобритания не одобрит соглашение. Глава МИД Германии подтвердил, что Брюссель может провести новые переговоры.

Дата окончательного выхода Великой Британии из Европейского союза назначена на 29 марта.

Крупнейшее поражение

Британские СМИ в среду, 16 января, сосредоточили внимание на исторически высокой степени неодобрения соглашения о Brexit с ЕС парламентом и при этом предполагают вынесение вотума недоверия премьеру Терезе Мэй.

The Sun вышлa под заголовком "Brextinct" (extinct - вымерший вид), приклеив лицо Мэй на додо - вымершую птицу. Фиаско Мэй названо "крупнейшим парламентским поражением в истории".

Tomorrow's front page: Theresa May's EU deal is dead after she suffered the largest Commons defeat in history https://t.co/v42ielZThE pic.twitter.com/T7o7VoQKgS — The Sun (@TheSun) 15 января 2019 г.

The Guardian поместила на первую полосу депутатов, таких как Борис Джонсон, которые идут, чтобы проголосовать против соглашения. Заголовок: "Мэй испытывает историческое поражение, а тори оборачиваются против нее".

The Guardian front page, Wednesday 16 January 2019: May suffers historic defeat as Tories turn against her pic.twitter.com/CFcSyQeL4k — The Guardian (@guardian) 15 января 2019 г.

"Полное унижение", - пишет The Telegraph, который сообщает, что соглашение Brexit "превратилось в пыль". "Для того чтобы так много людей объединились против вас, нужно особое умение", - пишет газета.

"Мэй испытывает историческое поражение", - это заголовок издания The Times. В его статье на первой странице говорится: "Тереза Мэй находилась под давлением прошлой ночью, чтобы отложить Brexit после того, как она потерпела самое крупное поражение в политической истории".

Отставка правительства

Крупнейшая британская оппозиционная партия - Лейбористская инициирует голосования за недоверие правительству Терезы Мэй.

Результат голосования во многом зависит от того, поддержат ли недоверие те однопартийцы Мэй, которые находятся во внутренней оппозиции к правительству и голосовали против соглашения.

В случае поддержки вотума недоверия у парламента есть 2 недели, чтобы сформировать новое правительство или проголосовать за "восстановление доверия" к команде Мэй; оба варианта кажутся маловероятными. Если этого не произойдет, в Великобритании будут объявлены новые парламентские выборы.

Лидер партии лейбористов Джереми Корбин, инициировавший голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй, назвал произошедшее "катастрофическим поражением": "Палата вынесла свой вердикт по ее сделке. Задержка и отказ достигли своего конца".

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что сделка о Brexit, предоставленная правительством Мэй, "мертва". Джонсон считает, что провал в парламенте дает премьер-министру "массивный мандат" на поиск более выгодного варианта сделки в Брюсселе.

Реакция

Лидеры ЕС выразили сожаление по поводу провала соглашения о Brexit и требуют от правительства Британии немедленных объяснений его дальнейших намерений.

"27 членов ЕС останутся едиными и ответственными, как это было в течение всего процесса и постараются уменьшить вред, причиненный Brexit. Мы сожалеем из-за результата голосования и призываем правительство Британии прояснить его намерения и следующие шаги как можно скорее", - говорится в заявлении лидеров ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем заявлении подчеркнул, что результат сегодняшнего голосования увеличил риск хаотичного Brexit.

EPA Британцы винят Мэй

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае выхода из ЕС без соглашения больше всего проигрывает сама Британия.

"Первый вариант: они направляются к выходу без соглашения. Говорят: "соглашения нет". Это пугает каждого. Больше всего проиграют от этого британцы" - сказал Макрон.

"Второй вариант: они говорят нам, а по моему мнению, именно это они и сделают – я немного их изучил: "мы попытаемся получить больше от европейцев и потом вернемся для голосования", - отметил он.

По его словам, в этом случае ЕС может пойти на изменения одного-двух пунктов, однако британцам не стоит рассчитывать на многое.

"Мы не будем просто решать внутренние британские проблемы, отказавшись от защиты европейских интересов", - подчеркнул президент Франции.

"Есть и третий вариант, и я думаю, они начнут со второго, но в конце концов придут к третьему: "мы хотим больше времени для проведения повторных переговоров по отдельным вопросам", - добавил Макрон.

Выхода не будет?

Шотландские националисты открыто призывают приостановить выход страны из Евросоюза.

Британские законодатели готовят законопроект, по которому будет отложен процесс выхода страны из ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Источник подчеркнул, что законодатели делают "хорошую работу", чтобы продемонстрировать понимание сложившейся ситуации, однако, "никто не знает", что сейчас происходит. Он также порекомендовал подождать реакции британского парламента.