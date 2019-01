Военные США погибли при взрыве в Сирии - СМИ

Отмечается, что взрыв произошел в центре Манбиджа в ресторане Каср эль-Умара, внутри которого в момент детонации могли находиться не менее 15 американских военных.

Ответственность за взрыв взяла группировка "Исламское государство".

Explosion hits restaurant in #Manbij

Aerial landing in the city of Manbaj.

. pic.twitter.com/lf9TLyDNe1