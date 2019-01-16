Военные США погибли при взрыве в Сирии - СМИ
В результате теракта в городе Манбидж вблизи турецкой границы погибли до 10 человек. Количество погибших американцев устанавливается.
В результате взрыва в сирийском городе Манбидж погибли от двух до пяти военнослужащих армии США. Как сообщает курдское агентство ANHA, погибли двое военных, еще двое могут быть ранены.
"Источники сообщили нашему корреспонденту в Манбидже, что двое военнослужащих США из четырех эвакуированных после взрыва погибли", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в результате теракта практически в центре Манбиджа на улице Сандес погибли десять человек, включая военнослужащего. Помимо этого, четверо военных США были на месте взрыва, их эвакуировали на вертолете.
В свою очередь газета Yeni Safak сообщает о пяти погибших американских военных.
По данным телеканала Al Jazeera, в результате взрыва погибли не менее девяти человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести
Отмечается, что взрыв произошел в центре Манбиджа в ресторане Каср эль-Умара, внутри которого в момент детонации могли находиться не менее 15 американских военных.
Ответственность за взрыв взяла группировка "Исламское государство".
BREAKING: Explosion hits restaurant in #Manbij. ANHA pic.twitter.com/seyEV0MM6Z— Idris Al Oso (@IdrisAlOso4) January 16, 2019
Breaking: Aerial landing in the city of Manbaj.— Idris Al Oso (@IdrisAlOso4) January 16, 2019
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Отметим, в декабре 2018 года сирийские курды покинули Манбидж, из-за угроз Турции начать военную операцию.
Позже начался вывод американских войск из Сирии.
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осторожно в Америке живут ваше руководители и их дети...))))))