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Военные США погибли при взрыве в Сирии - СМИ

Комментариев: 3
В результате теракта в городе Манбидж вблизи турецкой границы погибли до 10 человек. Количество погибших американцев устанавливается.
В результате взрыва в сирийском городе Манбидж погибли от двух до пяти военнослужащих армии США. Как сообщает курдское агентство ANHA, погибли двое военных, еще двое могут быть ранены.
 
 
"Источники сообщили нашему корреспонденту в Манбидже, что двое военнослужащих США из четырех эвакуированных после взрыва погибли", - говорится в сообщении.
 
По данным агентства, в результате теракта практически в центре Манбиджа на улице Сандес погибли десять человек, включая военнослужащего. Помимо этого, четверо военных США были на месте взрыва, их эвакуировали на вертолете.
 
В свою очередь газета Yeni Safak сообщает о пяти погибших американских военных.
 
По данным телеканала Al Jazeera, в результате взрыва погибли не менее девяти человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести 

Отмечается, что взрыв произошел в центре Манбиджа в ресторане Каср эль-Умара, внутри которого в момент детонации могли находиться не менее 15 американских военных.

Ответственность за взрыв взяла группировка "Исламское государство".

Отметим, в декабре 2018 года сирийские курды покинули Манбидж, из-за угроз Турции начать военную операцию.

Позже начался вывод американских войск из Сирии.

 

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Теги: США, теракт, Сирия, взрыв, военные, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ГyнВсемогущий    16.01.2019, 15:39
Оценка:  -2
ГyнВсемогущий
Неосторожное обращение с осколочно-фугасными боеприпасами ещё никого до добра не довело...Осторожнее надо было жонглировать!
deadwest    16.01.2019, 15:32
Оценка:  -1
deadwest
Чем больше америкосов сдохнет, тем лучше будет мир.
ВыВсеВрети    16.01.2019, 15:36
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
они думают по другому...
осторожно в Америке живут ваше руководители и их дети...))))))
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