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США назвали дату выхода из ракетного договора

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Процесс ликвидации договора начнется 2 февраля и продлится не менее полгода, рассказали в Госдепе.
США начнут ликвидацию договора по ракетам 2 февраля
США начнут ликвидацию договора по ракетам 2 февраля

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Об этом заявил в среду, 16 января, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает Reuters.

Томпсон, находящаяся сейчас в Брюсселе, вновь обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Она добавила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было. 

"Все предложения, которые сделала российская делегация вчера, никакие из них, и я подчеркиваю, никакие из, цитирую, "прозрачных мер" невозможно проконтролировать в рамках действующего режима контроля над вооружением", - заявила она.

Процесс выхода США из договора займет полгода.

Как сообщило агентство Bloomberg, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США финансируют разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности. Она добавила, что период времени, который займет разработка таких средств, пока не определен.

Как сообщалось, накануне состоялись переговоры США и России по ракетному договору. Обе стороны остались разочарованы результатми встречи.
 

Напомним, 21 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

 

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Теги: Россия, США, ракета, ракеты, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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