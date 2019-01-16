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Правительство Мэй преодолело вотум недоверия

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За отставку правительства проголосовали 306 депутатов, против - 325.
Парламент Британии не поддержал отставку правительства Терезы Мэй
Парламент Британии не поддержал отставку правительства Терезы Мэй

Палата общин парламента Великобритании не поддержала вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Терезой Мэй, информирует Европейская правда в среду, 16 января.

За отставку правительства проголосовали 306 депутатов, против - 325. 

Вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Лейбористская партия после вчерашнего провального голосования за соглашение о выходе из ЕС, о котором Мэй договорилась с Брюсселем.

Как сообщалось, депутаты отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Также они потребовали отставки правительства страны.

 

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Теги: Британия, Евросоюз, отставка, Великобритания, отставка правительства, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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