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Полиция знала о психических проблемах убийцы мэра Гданьска - СМИ

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Мать молодого человека, который смертельно ранил ножом мэра Гданьска, накануне обращалась к сотрудникам правоохранительных органов.
Павел Адамович скончался 14 января
Павел Адамович скончался 14 января

Мать Стефана В., который 13 января ударом ножа в сердце нанес смертельное ранение мэру польского города Гданьск Павлу Адамовичу, 30 ноября 2018 года сообщила в полицию, что обеспокоена его психическим состоянием. Об этом в среду, 16 января, пишет Радио Гданьск.

По данным СМИ, полиция получила заявление от матери за неделю до того, как Стефан В. был освобожден из тюрьмы. В тот же день полицейские направили письмо с этой информацией начальнику тюрьмы, в которой отбывал наказание мужчина. Неизвестно, что тюремные власти сделали с этим заявлением, однако, по неофициальным данным, никаких мер принято не было.

По мнению экспертов, Стефан В. продумал момент, место и способ совершения убийства мэра Гданьска.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей происшествия, членов семьи убийцы, его знакомых, а также заключенных, с которыми он отбывал пять с половиной лет тюремного наказания за четыре ограбления банка.

Напомним, напавший с ножом на мэра Гданьска объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме.

Тысячи поляков вышли почтить память мэра Гданьска

 

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Теги: Польша, мэр, полиция, убийство, психика, психически больной, Гданьск
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Источник: korrespondent.net

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